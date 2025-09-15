رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نگاه دولت بر توسعه پایدار است و گردشگری نیز باید در همین مسیر حرکت کند؛ به گونه‌ای که حفاظت از مناطق شکننده، پیوند میان اقتصاد و محیط زیست و توجه به منافع جوامع محلی همزمان محقق شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در جمع خبرنگاران گفت: باید بتوانیم در موضوعات مرتبط با آموزش و ارتقا فرهنگ محیط زیست کار بکنیم. همچنین تاکید می‌کنم که نگاه دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور به توسعه پایدار است و بار‌ها در صحبت‌های خود بر توسعه پایدار تاکید کردند و طبیعتا گردشگری هم پایدار باشد.

وی ادامه داد: ما ضمن اینکه معتقدیم این اتفاق باید رخ بدهد، باید با توجه شکنندگی بعضی از مناطق باید حواسمان به این مسئله باشد. حفاظت و اقتصاد باید باهم پیوند بخورد و به منافع جوامع محلی توجه بکنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با این رویکرد امیدوارم توسعه گردشگری پایدار را داشته باشیم و هم حفاظت از محیط زیست رقم بخورد؛ همچنین مناطق آسیب دیده به واسطه تخریب باید ترمیم و احیا شود.