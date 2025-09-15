پخش زنده
تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران پس از کسب نخستین پیروزی در مسابقات قهرمانی آسیا، فردا سه شنبه در دومین دیدار خود مقابل سوریه به میدان میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران که امروز و در دیدار افتتاحیه نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا جشنواره گل به راه انداخت و با نتیجه ۴ -۶۵ مالدیو را از پیش رو برداشت، فردا در دومین گام این مسابقات با سوریه دیدار میکند.
سوریه امروز در نخستین بازی خود مقابل کرهجنوبی میدان رفت و در پایان ۲۶ -۳۶ نتیجه را به حریف خود واگذار کرد و نشان داد که به هیچ عنوان تیم دست و پا بستهای نیست.
دیدار تیمهای ملی هندبال ایران و سوریه، فردا، سهشنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود.
نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از امروز، ۲۴ شهریور، به میزبانی اردن آغاز شده و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان میرسد. دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست میآورند.