پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: رزمایش توزیع ۱۴ هزار بسته لوازمالتحریر و کوله پشتی بین دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی غلامعلی ملامهدی اظهار کرد: این رزمایش با هدف رفع دغدغه لوازم تحصیلی دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار شد و بستهها شامل کولهپشتی و نوشتافزار مورد نیاز است.
وی ادامه داد: اقلام یاد شده با کمک خیران و مراکز نیکوکاری تهیه شده و ارزش هر بسته ۷۵۰ هزار تومان برآورد میشود و مجموع ارزش بسته های این رزمایش نیز به ۱۰ میلیارد تومان میرسد.