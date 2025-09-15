به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی غلامعلی ملامهدی اظهار کرد: این رزمایش با هدف رفع دغدغه لوازم تحصیلی دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار شد و بسته‌ها شامل کوله‌پشتی و نوشت‌افزار مورد نیاز است.

وی ادامه داد: اقلام یاد شده با کمک خیران و مراکز نیکوکاری تهیه شده و ارزش هر بسته ۷۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود و مجموع ارزش بسته های این رزمایش نیز به ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.