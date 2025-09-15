به گفته مدیر کل امور مالیاتی، پایان شهریور آخرین زمان ارائه فرم تبصره ۱۰۰ اظهار نامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقی و املاک اجاره‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، وی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، افزود: مؤدیان باید اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم کنند تا مشمول جرائم قانونی نشوند.

مدیر کل امور مالیاتی گفت: کسب‌وکار‌هایی که فروش سالانه آنها تا ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در واحد‌های چند مالکی تا ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد، می‌توانند با تکمیل فرم تبصره ۱۰۰، مالیات خود را به صورت قطعی و بدون نیاز به نگهداری اسناد و مدارک اضافی، پرداخت کنند.

مدیر کل امور مالیاتی افزود: این اقدام، فرآیند پرداخت مالیات را به طور قابل توجهی تسهیل کرده و شامل تخفیفات و ترجیحات ویژه‌ای است. مالیات محاسبه شده در این فرم‌ها، کمتر از مالیاتی است که در صورت تسلیم اظهارنامه عادی و با در نظر گرفتن همین تراکنش‌ها، برای مودیان محاسبه خواهد شد.

موسوی صانع افزود: برای سایر اصناف که سقف فروش بالاتری دارند نیز، سازمان امور مالیاتی فرآیندی جدید به نام “اظهارنامه تعاملی” را معرفی کرده است.

وی از این دسته از مودیان درخواست کرد تا با پذیرش و ارسال اظهارنامه تعاملی، از این تسهیلگری بهره‌مند شوند.