به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایران نژاد گفت: در این حادثه که بر اثر برخورد شدید دو خودروی سواری سمند و پژو رخ داد، متأسفانه چهار نفر در صحنه و یک نفر در مرکز درمانی جان باختند و چهار نفر دیگر به شدت مصدوم شدند.

او افزود: بلافاصله بعد از اعلام حادثه، گروه‌های عملیاتی زمینی و هوایی اورژانس ۱۱۵ با تمام توان به محل اعزام شدند و با توجه به وخامت حال مصدومان، دو نفر توسط بالگرد اورژانس هوایی و سه نفر دیگر با آمبولانس‌های زمینی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار این حادثه، تأکید کرد: با وجود آمادگی همکاران اورژانس استان در تمام ساعات شبانه‌روز برای خدمت‌رسانی و نجات جان مردم، موضوع رعایت قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه عامل اصلی نجات جان هموطنان در این حوادث است.