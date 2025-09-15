سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اظهارات اخیر مقامات لهستان گفت : سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) «به طور عملی» با روسیه در حال جنگ است و این موضوع نیازی به اثبات ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین تصریح کرد که اعضای ناتو به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم از اوکراین حمایت می‌کنند و به همین دلیل به طور عملی وارد این جنگ شده و در مقابل روسیه قرار گرفته‌اند. این موضوع واضح است و نیازی به مستندات اضافی ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان پیشتر گفته بود که ناتو در جنگ با روسیه نیست.

تنش‌های میان مسکو و ناتو به دنبال ادعاهای لهستان مبنی بر نقض حریم هوایی این کشور توسط پهپادهای روسی در جریان حمله به مواضع نیروهای اوکراینی شدت گرفته است.

وزیر امور خارجه لهستان پس از آنکه ورشو مدعی نقض حریم هوایی این کشور توسط پهپادهای روسی شد، پیشنهاد بررسی منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را مطرح و تأکید کرد که تصمیمی جمعی با اعضای ناتو برای اجرای این طرح لازم است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از این ادعاهای ورشو، «آندریوس کوبیلیوس» کمیسر اتحادیه اروپا در امور دفاعی و فضایی خواستار ساخت فوری «دیوار پهپادها» در جناح شرقی اتحادیه اروپا شده است.

«آگنه بیلوتت» وزیر کشور لیتوانی نیز در همین ارتباط اعلام کرد که کشورش به همراه پنج کشور دیگر عضو ناتو (استونی، لتونی، فنلاند، نروژ و لهستان) که در نزدیکی مرز روسیه قرار دارند، توافق کرده‌اند تا یک «دیوار پهپادی» برای دفاع در مقابل هرگونه اقدام تحریک آمیز ایجاد کنند.