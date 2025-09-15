پخش زنده
«تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر در افتتاحیه اجلاس اضطراری کشورهای عربی-اسلامی برای بررسی حمله اسرائیل به قطر سخنرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر قطر در نشست فوقالعاده شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس و اجلاس اضطراری عربی_اسلامی گفت: پایتخت کشور من هدف حملهای خائنانه قرار گرفت، به طوریکه اقامتگاه خانوادههای رهبران حماس و هیئت مذاکرهکننده آنها مورد تجاوز قرار گرفت.
تمیم بن حمد افزود: جنگ علیه غزه به جنگی برای نابودی تبدیل شده است.
امیر قطر ادامه داد: حمله اسرائیل، کشوری میانجی را هدف قرار داد که تلاشهای زیادی برای توقف جنگ و آزادی زندانیان اسرائیلی انجام میداد. اسرائیل تصمیم گرفت مذاکرهکنندگانی را که در حال بررسی پیشنهادی برای توقف جنگ بودند، ترور کند و به یک کشور میانجی حمله کند.
وی تاکید کرد: اسرائیل قصد دارد مذاکراتی را که چیزی جز ابزاری برای مبهمسازی و تداوم جنگ نیستند، خنثی کند.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی افزود: اسرائیل در حال ایجاد یک سیستم اشغالگری و آپارتاید است که با محیط اطراف خود دشمنی دارد و جنگی برای نابودی به راه انداخته است. ما مطمئن هستیم که طرحهای اسرائیل به نتیجه نخواهد رسید.
امیر قطر در سخنرانی خود افزود: شهروندان ما غافلگیر شدند و تمام جهان از این تجاوز و اقدام تروریستی بزدلانه شوکه شدند. دوحه میزبان هیئتهایی از حماس و اسرائیل است و میانجیگری ما منجر به آزادی زندانیان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی شده است.
امیر قطر تصریح کرد: وقتی این حمله خائنانه رخ داد، رهبری حماس در حال بررسی پیشنهاد آمریکایی بود که از ما و از مصر دریافت کرده بود. محل اقامت رهبران حماس برای بحث در مورد سند آمریکایی برای همه مشخص بود. اگر اسرائیل میخواهد رهبری سیاسی حماس را ترور کند، چرا با آن مذاکره میکند؟
وی تاکید کرد: تجاوز اسرائیل آشکار، خائنانه و بزدلانه است. هر کسی که به طور مداوم و سیستماتیک برای هدف قرار دادن یک طرف مذاکره تلاش میکند، در تلاش برای خنثی کردن مذاکرات است. اسرائیل میخواهد غزه را به عنوان مقدمهای برای آواره کردن جمعیت آن، غیرقابل سکونت کند.
این مقام قطر در جلسه افتتاحیه اجلاس سران عرب و اسلامی خاطرنشان کرد: اسرائیل معتقد است که هر بار اعراب را در شرایط جدیدی قرار میدهد. اسرائیل در تلاش برای تجزیه سوریه است و نقشههایش موفق نخواهد شد. نتانیاهو رویای تبدیل منطقه عربی به حوزه نفوذ اسرائیل را در سر میپروراند و این یک توهم خطرناک است.
امیر قطر ادامه داد: اگر اسرائیل طرح صلح عربی را پذیرفته بود، کل منطقه از فجایع بیشماری در امان میماند.
امیر قطر همچنین افزود: اسرائیل صلح با کشورهای اطراف خود را رد میکند و میخواهد اراده خود را بر آنها تحمیل کند. اقدامات عملی برای مقابله با تکبر اسرائیل ضروری است. اسرائیل قصد دارد مذاکرات را که چیزی جز وسیلهای برای تداوم جنگ نیست، خنثی کند.
تمیم بن حمد افزود: دولت افراطی اسرائیل همزمان سیاستهای نژادپرستانه و تروریستی را دنبال میکند. ما مصمم هستیم هر کاری که لازم است برای حفظ حاکمیت خود و مقابله با تجاوز اسرائیل انجام دهیم.
در این اجلاس همچنین دبیرکل سازمان همکاری اسلامی گفت: این اجلاس فرصتی برای اتخاذ موضعی واحد و قاطع علیه تجاوز فجیع اسرائیل است. ما بار دیگر محکومیت شدید خود را نسبت به حمله آشکار به کشور قطر و حاکمیت ارضی آن تکرار میکنیم.
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد: ما از شورای امنیت میخواهیم که مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرد و اسرائیل را به خاطر جنایاتش پاسخگو کند.
وی افزود: ما حمایت خود را از نتایج کنفرانس بینالمللی حل مسئله فلسطین و راه حل دو دولت تأیید میکنیم. ما اطمینان داریم که نتایج این اجلاس همبستگی عربی و اسلامی را تقویت خواهد کرد.
احمد ابوالغیط، دبیر کل اتحادیه عرب هم گفت: تجاوز اسرائیل به حاکمیت قطر از همه محدودیتها فراتر رفته و همه اصول انسانی را نقض کرده است.
ابوالغیط تصریح کرد: قوانین بینالمللی هدف قرار دادن میانجیها و مذاکرهکنندگان را ممنوع میکند. پیام اجلاس به جامعه بینالمللی این است که سکوت در برابر جنایات اسرائیل را متوقف کنید.
وی افزود: سکوت در مورد جنایات غزه، اعتماد اسرائیل به مصونیت از مجازات را تقویت کرده است.