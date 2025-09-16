تنها بیمارستان تایباد با بیش از ۴۵ سال قدمت، برای خدمت رسانی به جمعیت ۱۵۰ هزار نفری این شهرستان، نیازمند تجهیز و به روز رسانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: ساخت بیمارستان جدید در شهر تایباد یکی از مطالبات قدیمی شهروندان این شهرستان مرزی با ۳۸ روستا به شمار می‌رود که با وجود پیگیری‌های مکرر و پیش‌بینی زمین برای آن تا کنون هیچ اقدام عملیاتی انجام نشده است

حسین جمشیدی افزود: بدون شک ساخت بیمارستان جدید به زمان و اعتبارات زیادی نیاز دارد، اما کمبود و فرسوده بودن امکانات درمانی بیمارستان فعلی مشکلات مراجعه کنندگان را دو چندان کرده است.

فرماندار تایباد با اشاره به اینکه ناوگان آمبولانس بیمارستان تایباد هم نیاز به نوسازی داردگفت: ساکنان این منطقه برای دریافت برخی از خدمات تخصصی و درمانی باید به مشهد که فاصله ۲۲۵ کیلومتر با تایباد دارد، مراجعه کنند.

وی افزود: گاهی بیماران و مصدومان حوادث احتمالی افغانستان برای مداوا و طی کردن مراحل درمانی از طریق گذرگاه رسمی و بین‌المللی دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران شده و در بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) تایباد پذیرش می‌شوند، اما کمبود امکانات و تجهیزات پاسخگوی نیاز‌های درمانی اتباع این کشور همسایه نیست.

بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تایباد دارای ۱۳۸ تخت بستری است.