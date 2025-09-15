به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، منصوره شمشیری تسهیلگر بنیاد علوی شهرستان بروجرد گفت: پویش مهر بنیاد علوی به مناسبت بازگشایی مدارس با توزیع ۱ هزارو ۸۹۰ بسته لوازم‌التحریر برای مقاطع دبستان و متوسطه اول در مسجد مولی متقیان محله قاآنی بروجرد برگزار شد.

وی افزود: بسته‌های لوازم‌التحریر در ۹ منطقه روستایی و چهار منطقه محروم شهری توزیع خواهد شد.