توزیع بیش از ۱ هزار و ۸۰۰ بسته لوازمالتحریر بین نیازمندان بروجردی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،منصوره شمشیری تسهیلگر بنیاد علوی شهرستان بروجرد گفت: پویش مهر بنیاد علوی به مناسبت بازگشایی مدارس با توزیع ۱ هزارو ۸۹۰ بسته لوازمالتحریر برای مقاطع دبستان و متوسطه اول در مسجد مولی متقیان محله قاآنی بروجرد برگزار شد.
وی افزود: بستههای لوازمالتحریر در ۹ منطقه روستایی و چهار منطقه محروم شهری توزیع خواهد شد.
تسهیلگر بنیاد علوی شهرستان بروجرد گفت: مناطق محروم روستایی و شهری برای توزیع بستههای لوازمالتحریر توسط گروههای جهادی شناسایی و به بنیاد علوی معرفی شدند.