ارائه خدمات به باغات، گلخانه ها و املاک کشاورزی منوط به شناسنامه دار کردن آنهاست

ارائه تمامی خدمات نظیر توزیع نهاده یارانه ای، حامل‌های انرژی، تسهیلات بانکی به باغات، گلخانه ها و املاک کشاورزی منوط به شناسنامه دار کردن آنها خواهد بود.