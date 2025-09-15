به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اعلام قانون و دستورالعمل شناسنامه دار کردن اراضی و باغات کشاورزی از ۴ سال پیش تا کنون، گفت: طبق قانون ارائه هر گونه تسهیلات، نهادههای کشاورزی و کودشیمیایی به اراضی، باغات و گلخانههای فاقد شناسنامه ممنوع است و با مدیران مختلف در این خصوص طبق قانون برخورد میشود.
رضا فرازی با اشاره به گستردگی خدمات کشاورزی در جامعه گفت: از صدا و سیما درخواست میشود با توجه به دستور مسئولان ارشد استان در خصوص توسعه گلخانهها کمک کار جهاد کشاورزی باشند.
وی با بیان اینکه گلخانهها در فضای محدود بیشترین محصول را تولید میکنند و از سویی این محصولات قابلیت صادرات دارند اضافه کرد: با توجه به شرایط تحریمی میتوان با صادرات این نوع محصولات ضمن ارزی آوری برای تولید کننده و بهره بردار امنیت خاطر ایجاد کرد و از سوی دیگر نگران مخاطرات طبیعی نبود و شاهد تولید پایدار و مستمر هم باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: درحال حاضر ۴۰ هکتار گلخانه فعال در استان داریم و در کنار آن حدود ۱۰۰ هکتار گلخانه دارای مجوز در شهرکهای گلخانهای آماده واگذاری به سرمایه گذاران علاقمند در این زمینه است.
فرازی در خصوص تولید مردع در استان هم گفت: در مجموع تا ۲۰ تن کمتر از مصرف در استان مرغ تولید میشود و مازاد نیاز از استانهای همجوار تامین میشود.
رئیس جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بافت جغرافیایی استان برای ایجاد مرغداری مناسب است، افزود: از علاقمندان برای سرمایه گذاری در این بخش دعوت میشود.
وی به برنامه الگوی کشت ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ استان هم اشاره کرد و ادامه دارد: بر این اساس برای کشت گندم، جو، ذرت دانهای و شلتوک هدف گذاری کردهایم که به تبع آن برای هر شهرستان بر اساس قابلیتها و شرایط آب و هوایی میزان سطح زیر کشت و نوع محصول مشخص شده است و بیش از سقف تعیین شده به کشاورز اجازه کشت داده نمیشود.
انصاری مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ر) استان هم از آمادگی این ستاد برای کمک به اجرای طرح الگوی کشت در استان خبر دادو گفت: با توجه به ظرفیتهای کشاورزی موجود در استان شرایط برای اجرای موفق الگوی کشت و افزایش تولیدات کشاورزی فراهم است.
شهرام عسکری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان نیز بر توزیع به موقع کودشیمیایی مورد نیاز کشاورزان تاکید کرد.
علیزاده رئیس اداره آرد و نان و غله استان هم با اشاربه به اینکه گندم مورد نیاز سه ماهه این استان در سیلوها موجود است گفت: ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان استان تا کنون پرداخت شده و بقیه هم در شرف پرداخت است.