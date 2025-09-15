به مناسبت 27 شهریور، روز شعر و ادب فارسی

علی‌اصغر حمیدفر در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: در دومین همایش پاسداشت زبان فارسی، از چند نفر از همکاران شایسته در معاونت‌های مختلف صداوسیما که در حوزه صیانت و گسترش زبان فارسی عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند، قدر دانی خواهد شد.

وی افزود: انتخاب برگزیدگان بر اساس معیار‌ها و شاخص‌های دقیق ارزیابی صورت گرفته‌است و نه بر اساس جایگاه سازمانی؛ از این رو تلاش شده‌است تا عدالت در انتخاب‌ها رعایت شود.



دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی سازمان صداوسیما افزود: با وجود شایستگی بسیاری از همکاران، به علت محدودیت‌ها تنها سه تا چهار نفر ، برگزیده برتر معرفی خواهند شد.

حمیدفر با اشاره به حضور استادان و صاحب‌نظران در این همایش اظهار کرد: برنامه به‌صورت علمی طراحی شده‌است و افزون بر سخنان برگزیدگان، استادان برجسته درون و بیرون از سازمان نیز سخنرانی خواهند داشت.

او گفت: با توجه به مشارکت معاونت‌های سیاسی، سیما، رادیو و مراکز استانی، انتظار می‌رود بازتابی ملی به‌منظور حفظ زبان فارسی داشته باشیم.