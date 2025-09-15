پخش زنده
نشریه ایندیپندنت با انتخاب عنوان «دولت بریتانیا در آشوب» نوشت: در آستانه سفر دونالد ترامپ به لندن فشارها بر نخستوزیر در شرایطی که کشور در شرایط آشوب قرار دارد بالا گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ایندیپندنت نوشت: جنجال بر سر وضعیت آزادی بیان در بریتانیا، میتواند مذاکرات حیاتی استارمر با ترامپ را در جریان سفر رسمی او به بریتانیا به خطر اندازد.
منابع ارشد در واشنگتن به روزنامه ایندیپندنت گفتهاند که موضوع آزادی بیان، اکنون در صدر اولویتهای ترامپ در دیدار روز پنجشنبه با نخستوزیر بریتانیاست؛ دیداری که قرار است در اقامتگاه رسمی نخستوزیر در چکرز برگزار شود.
این تنش، میتواند برنامه بریتانیا برای لغو تعرفههای آمریکا بر صادرات فولاد را به حاشیه براند و زمانی را که قرار بود صرف گفتوگو درباره بحرانهای بینالمللی (از جمله جنگ در اوکراین و غزه) شود، به خود اختصاص دهد.
همچنین قرار است روز دوشنبه، استارمر از توافق مهمی برای افزایش ساخت نیروگاههای هستهای در دو کشور رونمایی کند؛ توافقی که در جریان سفر ترامپ به امضا خواهد رسید.
اما این نخستوزیر اکنون بدون یکی از افراد کلیدی خود وارد این گفتوگوها میشود؛ لرد پیتر ماندلسون، سفیر بریتانیا در آمریکا، روز جمعه پس از افشای ارتباطش با سرمایهدار بدنام و مجرم جنسی، جفری اپستین، از کار برکنار شد.
علاوه بر بحران در روابط با آمریکا، استارمر اکنون با افزایش فشارها از درون حزب کارگر نیز روبهروست. نشریه تایمز گزارش داده که برخی نمایندگان کارگر به او هشدار دادهاند که «در آخرین فرصت خود قرار دارد». یک وزیر نیز گفته است که ماجرای ماندلسون همچون «ناقوس مرگ سیاسی» برای استارمر است.
رئیسجمهور آمریکا سهشنبه شب وارد بریتانیا خواهد شد؛ در حالی که دولت بریتانیا در آشفتگی کامل به سر میبرد و خطر فروپاشی آن احساس میشود. استارمر امیدوار است که کمک ترامپ بتواند به دولتش جانی دوباره ببخشد.
از جمله برنامههای رسمی این سفر میتوان به دیدار با شاه چارلز در قلعه ویندزور، سلام نظامی رسمی، رژه در کالسکه سلطنتی با همراهی سوارهنظام سلطنتی و ضیافت رسمی شام اشاره کرد.
همچنین، رئیسجمهور قرار است تاج گل بر مقبره ملکه الیزابت دوم – که به او احترام خاصی میگذاشت – بگذارد.
روز پنج شنبه، ترامپ و همسرش ملانیا پس از وداع با خاندان سلطنتی، به اقامتگاه چکرز میروند تا درباره تجارت، روابط آینده بریتانیا و آمریکا، مسائل جهانی و موضوع آزادی بیان گفتوگو کنند.
یک منبع نزدیک به ترامپ به ایندیپندنت گفت که او در دیدار تابستان گذشته با استارمر در زمین گلف ترنبری در اسکاتلند، «شدیداً از وضعیت آزادی بیان در بریتانیا انتقاد کرده بود».
او افزود: شکی نیست که آزادی بیان یکی از موضوعات اصلی این دیدار خواهد بود، اگر نه مهمترین آن.»
به نوشته ایندیپندنت تازهترین انتقاد درباره نبود آزادی بیان در بریتانیا از جانب ترامپ به مجازات یک پرستار سابق کودک بهدلیل انتشار پیامی در فضای مجازی بر میگردد که در آن خواهان به آتش کشیدن محلهای اقامت مهاجران شده بود، و نیز بازداشت گراهام لینهان طنز نویس مخالف سیاستهای دولت که به دست پنج پلیس مسلح در فرودگاه هیثرو پس از بازگشت از آمریکا.
به نوشته ایندیپندنت موضوع آزادی بیان در بریتانیا اکنون به یک نگرانی بزرگ در آمریکا مبدل شده است.
پیشتر نیز، خشم نسبت به قانون ایمنی برخط در انگلیس در میان محافظهکاران آمریکایی بالا گرفته بود. همچنین، حضور نایجل فاراژ (رهبر حزب رفورم بریتانیا) در کنگره آمریکا و ارائه شواهدی علیه محدود شدن آزادی بیان در بریتانیا، این ماجرا را «شعله ورتر» کرده است.
دولت ترامپ و جریان «مگا» (حامیان دوآتشه ترامپ) معتقدند نباید هیچکسی به دلیل توییتهای ترنسهراسانه، نژادپرستانه یا افراطگرایانه، مجرم شناخته شود. حتی برخی در آمریکا تامی رابینسون، رهبر راست افراطی بریتانیا را «زندانی سیاسی» میدانند، با وجود آنکه مرتکب جرایم شده است.
پیشتر ایندیپندنت فاش کرده بود که معاون رئیسجمهور آمریکا، جیدی ونس خواستار آن شده که بندهایی درباره آزادی بیان در توافق تجاری میان دو کشور گنجانده شود.
ونس و دیگر مقامات دولت ترامپ همچنین با حمایتهای قانونی از کلینیکهای سقط جنین در بریتانیا، از جمله بازداشت فعالان ضد سقط جنین که در بیرون کلینیکها دعا میکردند، مخالفت کردهاند.
یک منبع نزدیک به دولت آمریکا گفته است که: «موضوع آزادی بیان در بریتانیا اکنون به یکی از بحثهای مهم در سیاست آمریکا تبدیل شده – مسئلهای که بهندرت برای موضوعات خارجی اتفاق میافتد».
به نوشته ایندیپندنت آمریکاییها هرچه بیشتر از وضعیت بریتانیا باخبر میشوند، بیشتر نگران میشوند. من دوشنبه در یک مهمانی شام بودم و موضوع اصلی گفتوگو همین بود.
این دغدغهای جدی میان نخبگان سیاسی، خبرنگاران و کارکنان کاخ سفید است.
یکی از چهرههایی که به شدت این موضوع را در آمریکا پیگیری میکند، لیز تراس، نخستوزیر سابق بریتانیاست؛ که اکنون در واشنگتن مخاطبانی بسیار بیشتر از کشور خود دارد.
پیش از سفر ترامپ، پیت کایل، وزیر تجارت جدید بریتانیا، که بهتازگی از واشنگتن بازگشته، راهپیمایی راستگرایان افراطی به رهبری تامی رابینسون را «نشانهای از زنده بودن آزادی بیان و آزادی تجمع در کشور» دانسته است.
قرار است همین پیام روز پنجشنبه نیز به ترامپ منتقل شود. استارمر در دیدارهای قبلی نشان داده که از چالش مستقیم با ترامپ درباره آزادی بیان در کنفرانسهای خبری زنده ابایی ندارد.
اما به گفته یکی از متحدان ترامپ، تنها برگ برنده استارمر این است که: کاخ سفید واقعاً به موفقیت بریتانیا نیاز دارد. کشورهای دیگری مانند فرانسه در حال شکست هستند، و آلمان هم علاقهای به دوستی ندارد. پس برای ترامپ بسیار مهم است که استارمر شکست نخورد. به همین دلیل، در این هفته کمک اقتصادی و سرمایهگذاریهایی از سوی آمریکا اعلام خواهد شد.
انگلیس و آمریکا تاکنون بیش از ۱.۲ تریلیون پوند در اقتصاد یکدیگر سرمایهگذاری کردهاند، از جمله در حوزههای خدمات مالی، انرژی، دفاع و فناوری.
شماری ازصاحب نظران معتقدند انگلیس که به ویژه پس از خروج از اتحادیه اروپا در این قاره تا حدود زیادی منزوی شده است رویکرد گذشته را در تعامل با آمریکا ادامه خواهد داد.
رویکردی که نشان داده است انگلیس پس از جنگ جهانی دوم سیاست خارجی مستقلی نداشته و همواره دنباله روی سیاستهای آمریکا بوده است.