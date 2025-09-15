پخش زنده
امروز: -
شهردار مشهدگفت: مجموعه معراج شهدای مشهد به فرهنگسرای ماندگار شهدا تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،محمدرضا قلندر شریف در حاشیه بازدید از طرح معراج شهدا گفت: این مکان خاطرهانگیزترین نقطه برای خانواده معظم شهدا و یاران آنان است؛ جایی که پیکر پاک شهیدان پیش از تشییع به این محل منتقل میشد.
او افزود: بر همین اساس، با حفظ اصالت و معماری بنا که به ثبت میراثی رسیده است، اقدام به ساخت یک فرهنگسرای کامل کردهایم تا یاد و خاطره آن دوران زنده بماند و هم زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسلهای آینده فراهم شود.
شهردار مشهدمقدس گفت: در طبقه همکف، بخشهای قدیمی مانند سالن استقرار پیکر شهدا به همان شکل اولیه حفظ شده است؛ اما در طبقه منهای یک، فضاهای جدیدی شامل موزه، سالن همایش کوچک و امکانات فرهنگی–آموزشی برای جوانان و نوجوانان طراحی شده است.
قلندرشریف افزود: عملیات ساخت این طرح به پایان رسیده و مراحل تجهیز و نصب امکانات در حال انجام است. هدف ما این است که تا پیش از برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی، این مجموعه بهطور کامل آماده بهرهبرداری شود.