۶۰ هزار خانوار زندانی از حمایتهای مادی و معنوی بهرهمند هستند
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان زندانهای کشور در مهاباد گفت: بیش از ۶۰ هزارخانوار زندانی در کشور زیر پوشش انجمنهای حمایت از زندانیان قرار دارند و بهصورت مستمر از خدمات مادی، معنوی و اجتماعی بهرهمند میشوند.
غلامعلی محمدی افزود: این حمایتها با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و روانی ناشی از زندانی شدن سرپرست خانواده ارائه میشود و نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فروپاشی کانون خانوادهها دارد.
محمدی، با بیان اینکه حفظ کرامت خانوادههای زندانیان از اولویتهای مهم سازمان زندانهاست، اظهار کرد: انجمنهای حمایت از زندانیان با همکاری خیرین، نهادهای حمایتی و سازمانهای مردمنهاد، خدماتی از جمله کمکهزینه معیشت، پرداخت اجاره مسکن، تأمین لوازم تحریر، مشاوره روانشناختی و حمایتهای حقوقی را به این خانوادهها ارائه میکنند.
رئیس سازمان زندانها، همچنین با اشاره به سیاستهای اصلاحی و تربیتی این سازمان، افزود: حرفهآموزی زندانیان یکی از ارکان مهم توانمندسازی و بازاجتماعیسازی افراد در دوران حبس است که به شکل هدفمند و مستمر در مؤسسات کیفری کشور دنبال میشود.
محمدی تصریح کرد: در زندانهای کشور دورههای آموزشی متنوعی با همکاری سازمان آموزش فنی وحرفهای، جهاد دانشگاهی و دیگر نهادهای تخصصی برگزار میشود که زندانیان با شرکت در آنها مهارتهای شغلی لازم را فرا گرفته و پس از آزادی میتوانند وارد بازار کار شوند.
وی تأکید کرد: اشتغال و مهارتآموزی زندانیان، نهتنها مانع از بازگشت مجدد آنها به چرخه جرم میشود، بلکه موجب ارتقاء اعتمادبهنفس و بازسازی هویت اجتماعی آنان خواهد شد.
محمدی، با تأکید برگسترش برنامههای اصلاحی در زندانهاگفت: تقویت مهارتآموزی، توسعه کارگاههای تولیدی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از جمله برنامههای راهبردی سازمان زندانها در مسیر اصلاح و بازتوانی زندانیان است.