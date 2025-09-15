هیات نظارت بر برگزاری انتخابات اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت چهارمحال و بختیاری، انتخابات این دوره از اتحادیه را به ۲۴ مهر موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس گروه امور قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد استان با اشاره به دومین نشست هیات نظارت بر برگزاری انتخابات اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان، گفت: بر اساس اعلام قبلی این هیات، قرار بود انتخابات مورد نظر، ۲۶ شهریور برگزار شود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزد‌های انتخاباتی و همچنین ضرورت تمدید اعتبار پروانه فعالیت برخی موسسات و تشکل‌های عضو اتحادیه، این انتخابات به ۲۴ مهر موکول شد.

سید حسین نژادحسینی با اشاره به اینکه تا پایان مهلت فراخوان نام‌نویسی از داوطلبان برای اعلام نامزدی در انتخابات اتحادیه استانی، ۹ نفر برای عضویت در هیات مدیره و چهار نفر نیز برای بخش بازرسی ثبت‌نام کردند، افزود: داشتن اعتبار پروانه فعالیت موسسه و یا تشکل قرآنی، ملاک اصلی در تایید داوطلبان است.

وی تصریح کرد: در فرصت باقی‌مانده تا آغاز دوباره فرآیند انتخابات اتحادیه، موسسات و تشکل‌های قرآنی زیر نظر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی که اعتبار پروانه فعالیت آنان به پایان رسیده است، می‌توانند نسبت به تمدید اعتبار خود اقدام کنند.

رئیس گروه امور قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد استان همچنین با بیان اینکه موسسات و تشکل‌های قرآنی استان با ثبت در سامانه حمد از مزایای عضویت در صندوق اعتباری هنر و دریافت خدمات بیمه برای مدیرعامل و سه نفر مربی قرآنی بهرمند می‌شوند، افزود: هم اکنون ۵۸ موسسه و تشکل قرآنی در استان فعالیت دارد که از این تعداد ۲۳ مورد آن، فعالیت‌های خود را در سامانه حمد مربوط به وزار ت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارگذاری می‌کنند.