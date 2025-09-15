سال تحصیلی در حال شروع شدن است و بازار خرید کیف و کفش دانشآموزان رونق گرفته، کارشناسان هشدار میدهند که انتخاب کیف و کفش تنها بر اساس رنگ و طرح کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس مرکز بهداشت اراک گفت: استفاده طولانیمدت از کیفهای غیراستاندارد میتواند به ستون فقرات دانشآموزان آسیب بزند و کفشهای بیکیفیت نیز مشکلاتی برای پا و زانو ایجاد میکند.
توکل افزود: والدین هنگام خرید به خصوصیاتی مثل بندهای پهن و مقاوم در کولهپشتی، وزن متناسب با سن کودک و وجود قوس مناسب در کفش توجه کنند.
او ادامه داد: خرید کیف و کفش استاندارد، علاوه بر ایجاد راحتی برای دانشآموزان، نوعی سرمایهگذاری برای سلامت آیندۀ آنهاست.