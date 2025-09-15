نویدکیا: فردا باید با منطق و بدون احساس بازی کنیم/حسینی آخر شب به اردن می‌رسد سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران گفت: باید منطقی باشیم، زیرا الحسین اردن تیم خوبی است و نباید احساساتی بازی کنیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان امروز (دوشنبه) در نشست خبری پیش از دیدار با الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: دیدار فردا، بازی فوق‌العاده مهمی برای ما است. این مسابقه قطعاً بازی سختی است. ما چند بازی آخر الحسین را به صورت کامل دیده‌ایم و می‌دانیم که آنها تیم فوق‌العاده خوبی هستند و بازیکنان و مربی خوبی دارند.

وی ادامه داد: اگرچه در هفته‌های اخیر نتایج ما ایده‌آل نبوده، اما به کیفیت بازیکنان اعتماد دارم. برای تیم الحسین احترام قائل هستم، زیرا تیم خوبی هستند و امیدوارم فردا بازی خوبی باشد.

نویدکیا تصریح کرد: ظاهراً زمین مسابقه ایده‌آل نیست و امیدوارم مشکل زمین حل شود، برای انجام بازی جذاب، زمین باکیفیت برای هر ۲ تیم نیاز است؛ بازیکنان تکنیکی به زمین خوب و هموار نیاز دارند تا بازی جذاب شود و هواداران و بینندگان از دیدن بازی لذت ببرند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد سپاهان در لیگ ایران و تأثیر آن بر این بازی گفت: درست است لیگ ایران را با برد شروع نکردیم، اما بازیکنان بازی‌های نسبتاً خوبی انجام دادند. شاید در یک نیمه بازی اول لیگ ایران خوب نبودیم، اما در سایر بازی‌ها از نحوه بازی و عملکرد فنی بازیکنان نسبتاً راضی بودم، چون تمام تلاششان را کردند.

وی در مورد تقابل نخست سپاهان در آسیا با الحسین عنوان داشت: اولین بازی برای هر مربی و بازیکن مهم‌ترین بازی است و دوست دارند ۳ امتیاز بازی را بگیرند، ما هم همین شرایط را داریم، اما باید منطقی باشیم، زیرا الحسین تیم خوبی است و کیفیت خوبی دارد، نباید احساساتی بازی کنیم و باید با منطق بازی کنیم و ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم.

نویدکیا در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت چمن زمین مسابقه بیان کرد: امیدواریم کیفیت زمین بازی خوب باشد، قرار بود امشب در این زمین تمرین کنیم، اما گفتند کیفیت زمین خوب نیست و برخلاف همه بازی‌های بین‌المللی نمی‌توانیم در زمین اصلی مسابقه تمرین کنیم. با توجه به این موضوع، حتماً زمین بازی مشکل دارد که به ما اجازه تمرین در زمین نمی‌دهند.

سرمربی تیم فوتبال در خصوص نبود سیستم VAR در این سطح از رقابت‌ها، گفت: نبود VAR برای همه هست و قانونی است که از ابتدا ابلاغ و اعلام شده است و کاری نمی‌توانیم درباره آن انجام دهیم. البته اگر بود، خیلی بهتر می‌شد و با آرامش بیشتری بازی می‌کردیم، اما این موضوع، قانون AFC است.

وی در خصوص مشکل روادید سیدحسین حسینی برای سفر به اردن، توضیح داد: نمی‌دانم دروازه‌بان تیم ما چه مشکلی داشته که روادید به او ندادند. البته ساعتی پیش، روادید او صادر و آخر شب به اردن می‌رسد. بنظر من این یک نکته منفی و بزرگ است که AFC باید برنامه‌ریزی جدی در این زمینه انجام دهد، به یکی از بازیکنان کلیدی تیم که دروازه‌بان است، روادید نمی‌دهند که نکته منفی است.

دیدار دو تیم سپاهان و الحسین اردن فردا (سه‌شنبه) ساعت ۲۱:۴۵ برگزار خواهد شد. موهان باگان هند و آخال ترکمنستان دیگر دیدار گروه C را برگزار خواهند کرد.