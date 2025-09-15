به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در جلسه مدیریت مصرف انرژی استان بیان کرد: باتوجه به تاکیدات ریاست جمهوری برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر از طریق ساخت نیروگاه های خورشیدی و باهدف رفع ناترازی برق در کشور، لرستان آماده جذب سرمایه گذار در این حوزه است.

وی اظهار کرد: طبق برنامه اعلامی از سوی ریاست جمهوری، سهمیه لرستان در این زمینه تولید ۳۰۰ مگاوات برق طی ۳ سال است.

استاندار لرستان ادامه داد: براین اساس باید سالانه ۱۰۰ مگاوات برق در استان تولید شود تا ضمن استفاده مودیان این بخش، این میزان انرژی به شبکه برق کشور نیز اضافه شود.

شاهرخی تصریح کرد: در این زمینه لرستان آمادگی دارد در بخش های صنعت، کشاورزی، خانگی و ...این مهم را به انجام برساند و در این راستا ۳۰ ساختگاه در استان طراحی شده و مراحل قانونی برای حمایت از سرمایه گذاری در این مناطق، در حال انجام است.

استاندار لرستان با بیان اینکه بسترهای لازم برای تولید این میزان برق در استان فراهم شده،گفت: از همه سرمایه گذارانی که بضاعت مالی و توان ورود به این حوزه را دارند می خواهیم که برای سرمایه گذاری در این بخش ورود نمایند و نقش موثری در کمک به تولید برق در کشور داشته باشیم.

شاهرخی افزود: برهمین اساس کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران در این حوزه هستند.

وی تصریح کرد: اجرایی شدن این طرح کمک موثری برای کاهش خاموشی ها در سطح کشور و استان دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان ۸ برنامه اقدام لازم در این زمینه تشریح و در حال اجراست و تکالیف دستگاه های مختلف نیز مشخص شده است.

شیرزاد جمشیدی افزود: طی ۸ ماه اخیر اقدامات اداری و عملیات لازم برای تولید ۴۰ مگاوات برق به مرحله نهایی رسیده تا زمینه برای تولید سالانه ۱۰۰ مگاوات برق در استان فراهم شود.

وی ادامه داد: در این راستا نیز باید ۳۰ مجموعه اداری و ...همکاری های لازم را داشته باشند تا با تامین ۱۰۰ مگاوات برق در یکسال شاهد کاهش خاموشی ها در سال آینده باشیم.