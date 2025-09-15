به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این برنامه از ساعت ۱۴:۴۵ با اجرای نرگس مرادی، گوینده خبر صداوسیمای اصفهان، به صورت زنده از استودیوی خبر شبکه استانی روی آنتن شبکه خبر سراسری رفت.

در این برنامه، دکتر قاری‌قرآن، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و دکتر زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در دولت سیزدهم، به تبیین مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای استان در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و شبکه حمل‌ونقل پرداختند.

مهدی طغیانی؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس هم مهمان تلفنی این برنامه بود.

رویداد ملی «ایران جان، اصفهان ایران» که از بیست و دوم شهریور آغاز شده تا ۲۸ شهریور ادامه دارد با شعار «اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر» فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای در مسیر رشد و پیشرفت ایران اسلامی فراهم می آورد.