مدیرکل کمیته امدادامام خمینی استان همدان از جذب و ثبتنام ۹ هزار و ۷۴۰ حامی نیکوکار جدید در طرح اکرام ایتام و محسنین از ابتدای سالجاری تاکنون در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن نعمتی افزود: حامیان امسال از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۸۴۶ میلیارد ریال به فرزندان تحت حمایت خود در قالب مساعدت ماهیانه کمک کردند.
او تصریح کرد: همشهریان نوعدوست برای مشارکت در این طرح و پذیرش حمایت ایتام و فرزندان نیازمند، میتوانند علاوه بر مراجعه به دفاتر این نهاد در سراسر استان، از پایگاه اینترنتی ekram.emdad.ir و یا با ارسال عدد یک به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ در این طرح معنوی شرکت کنند.
مدیرکل کمیته امدادامام خمینی استان همدان گفت: طرح اکرام ایتام و محسنین یکی از طرحهای اثربخش این نهاد است که شرایط مشارکت مستقیم حمایت از ایتام نیازمند و کمک به رفع مشکلات و نیازهای اساسی و ضروری خانوادههای ایتام و محسنین نیازمند را فراهم میکند.
ایتام، فرزندانی که پدرشان در قید حیات نیستند و نیازمند حمایت مالی هستند و مطابق ضوابط و مقررات، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند.
محسنین (غیریتیم) فرزندانی هستند که سرپرست خانواده به دلیل بیماری، از کارافتادگی و طلاق، نیازمند حمایت مالی توان مدیریت اقتصادی خانواده را ندارد و مطابق ضوابط و مقررات، زیرپوشش این نهاد هستند.