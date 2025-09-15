به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، محمدرضا هنرور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از پیشگام شدن گلستان در اجرای طرح ملی تقدیر از مادران زایمان خبر داد و افزود : این طرح با سفارش مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ، برای نخستین بار در کشور در گلستان اجرا می‌شود.

سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور از توزیع واکسن‌ آنفلوآنزا در داروخانه‌ها خبر داد و گفت : تاکنون حدود یک میلیون دوز واکسن با ارز آزاد تامین و وارد کشور شده است و با قیمت هر دوز ۹۱۷ هزار تومان در اختیار مردم قرار می گیرد.



نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان با حضورصاحب نظران و نخبگان برگزار شد.

حاج آخوند غراوی نماینده گلستان در مجلس خبرگان رهبری در مراسم جشن هفته وحدت در روستای مالای شیخ غراوی کلاله گفت: امروز با تاسی به بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای؛ شیعه و سنی در کنار هم در دفاع از مقاومت و مردم مظلوم فلسطین ایستاده اند.

ابراهیم فرامرزی شهردار گالیکش از آغاز عملیات اجرایی نصب المان شهر گالیکش در میدان پیامبر اعظم این شهر خبر داد.