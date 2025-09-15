اخبار متنوع استان مرکزی را میتوانید به صورت روزانه از این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، درس اخلاق مدیران شهرستان شازند با حضور جمعی از رؤسا و مدیران دستگاههای اجرایی و ادارات این شهرستان در صحن مطهر امامزاده سهل ابن علی(ع) شهر آستانه برگزار شد.
جلسه سازماندهی کشتارگاه دام شهرستان تفرش با هدف افزایش بهرهوری در صنعت دامپروری و تأمین گوشت سالم و بهداشتی برای شهروندان برگزار شد.
جلسه آشنایی با مزایای احداث صفحات برق خورشیدی در راستای توسعه پایدار کشاورزی، بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر و مقابله با چالشهای بی برقی در شهرستان تفرش، برگزار شد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پذیرفته شدگان کنکور سراسری برای انتخاب رشته تا پایان امروز فرصت دارند و این مهلت دیگر تمدید نمیشود.
متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و برای انتخاب رشته اقدام کنند.
متقاضیانی که مایل به انتخاب کد رشته محلهای پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کد رشته محلهای انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل وارد کنند.