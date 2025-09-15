به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، درس اخلاق مدیران شهرستان شازند با حضور جمعی از رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی و ادارات این شهرستان در صحن مطهر امامزاده سهل ابن علی(ع) شهر آستانه برگزار شد.

.........

جلسه سازماندهی کشتارگاه دام شهرستان تفرش با هدف افزایش بهره‌وری در صنعت دامپروری و تأمین گوشت سالم و بهداشتی برای شهروندان برگزار شد.

.........

جلسه آشنایی با مزایای احداث صفحات برق خورشیدی در راستای توسعه پایدار کشاورزی، بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و مقابله با چالش‌های بی برقی در شهرستان تفرش، برگزار شد.

.........

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پذیرفته شدگان کنکور سراسری برای انتخاب رشته تا پایان امروز فرصت دارند و این مهلت دیگر تمدید نمی‌شود.

متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و برای انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیانی که مایل به انتخاب کد رشته‌ محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کد رشته‌ محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل وارد کنند.