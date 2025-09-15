پخش زنده
مدیرکل اخبار استانهای خبرگزاری صداوسیما در سفر به اصفهان ضمن بررسی ظرفیتهای متنوع این استان، بر تقویت پوشش رسانهای و زیستبوم نوآوری این استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ دکتر علیرضا بای که به مناسبت رویداد ملی ایرانجان به استان اصفهان سفر کرده بود در دیدار با استاندار اصفهان راهبردهای جدید رسانه ملی را در انعکاس فضای انسجام و عملکرد مسئولان تشریح کرد.
مهدی جمالینژاد نیز ضمن استقبال از پوشش گسترده خبری و انعکاس گسترده نصف جهان در بعد ملی و فراملی بر اهمیت «هفته رویداد ایرانجان» بهعنوان فرصتی برای نمایش توانمندیهای محلی و همکاری نزدیک بین استانداری و رسانه ملی برای معرفی طرحهای زیرساختی و نوآوریهای محلی تأکید کرد.
دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان و مجموعه معاونت خبر این مرکز و گفتگوی سه ساعته با خبرنگاران، سردبیران، تصویربرداران و تدوینگران معاونت خبر مرکز اصفهان از دیگر برنامههای سفر آِقای بای بود.
در دیدار مدیر کل اخبار استانها با افشارنیا مدیرکل صداوسیمای اصفهان، ضمن بررسی ظرفیتهای رسانهای استان اصفهان، بر توسعه همکاریهای مشترک در حوزه تولید و انتشار اخبار محلی و ملی و لزوم توجه ویژه به توانمندیهای استان در بازنمایی بهتر رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور تأکید شد.
مدیرکل اخبار استانهای خبرگزاری صداوسیما همچنین در گفتگوی صمیمانه با عوامل خبر صداوسیمای اصفهان ضمن تشکر و قدردانی از فعالیتهای خبری مرکز بر مسائل فنی و سازمانی پوشش خبری استانی، ارتقای کیفیت محتوا، توجه بیشتر به مناطق دوردست استان و حرفهایگری در کار خبر تاکید کرد.
بازدید از شرکتهای دانشبنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز آخرین برنامه سفر یکروزه آقای بای به اصفهان بود.