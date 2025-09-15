پخش زنده
امروز: -
اسناد و مدارک متقاضیان استقرار کشاورزی پایدار در روستاهای پایلوت شهرستانهای میاندوآب و باروق مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در این نشست که با حضور مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای باروق و میاندوآب، اداره حفاظت و احیای تالاب اداره کل حفاظت محیط زیست، ادارههای بازرسی و حراست دو دستگاه و همچنین نماینده طرح حفاظت از تالابهای ایران برگزار واسناد و مدارک متقاضیان استقرار کشاورزی پایدار در روستاهای پایلوت شهرستانهای میاندوآب و باروق ارزیابی شد.
علیرضا سید قریشی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، طرح استقرار کشاورزی پایدار بهعنوان یک پروژه مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارت جهاد کشاورزی، با حمایت مالی برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و طرح حفاظت از تالابهای ایران، در روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی اجرا خواهد شد.
وی اظهار کرد: در دو فراخوان گذشته، شرکتهای فنی و مهندسی و سازمانهای مردمنهاد واجد شرایط همکاری در این پروژه شناسایی شدند و با آغاز فصل زراعی پیشرو، مجریان منتخب با ورود به جوامع محلی و جلب مشارکت بهرهبرداران کشاورزی، اقدام به پیادهسازی تکنیکهای مرتبط با کاهش مصرف آب کشاورزی، کاهش استفاده از نهادههای شیمیایی و ارتقای حساسیتهای زیستمحیطی خواهند کرد.
طرح استقرار کشاورزی پایدار در ۱۲ روستای استان آذربایجان غربی و در شهرستانهای ارومیه، میاندوآب، باروق، اشنویه و شاهیندژ در طول سال زراعی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.