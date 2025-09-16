به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عظیم‌الله کرمی افزود: ماموران انتظامی نی‌ریز هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده اصلی نی ریز به یک دستگاه وانت مزدا حامل بار مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او بیان کرد: در بازرسی از آن خودر ۵۶۰ بسته کاپوچینو و نسکافه خارجی فاقد مجوز کشف و راننده روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز بیان کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند.