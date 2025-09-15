به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، توسعه انباری واحد فرآوری بذر اتحادیه شرکت های تعاون روستایی آزادشهر و رامیان با حضور دکتر جهان تیغ مدیرکل دفتر زیرساخت و توسعه سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور آغاز شد.

این واحد فرآوری در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و ظرفیت ۱۵۰۰ تن و ۱۲۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی۷ نفر مستقیم و ۲۰ نفر غیر مستقیم ساخته خواهد شد.

مدیرکل دفتر زیرساخت و توسعه سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در آئین کلنگ‌زنی این اقدام را گامی مهم برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان دانست.

حمیدرضا جهانتیغ افزود: این کارخانه فرآوری بذر در راستای توسعه و پاسخگویی به نیازهای بخش کشاورزی منطقه است.