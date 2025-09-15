رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهریز: در سال جاری ۱۲ طرح شاخص در حوزه مرمت و احیای بنا‌های تاریخی شهرستان به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قانعی گفت: بافت تاریخی و منسجم این شهرستان همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار داشته و علاوه بر آن، مهریز با برخورداری از ۴۴ قلعه تاریخی، جایگاه ویژه‌ای در میراث فرهنگی استان دارد که تاکنون ۱۰ قلعه آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: در سال جاری با تخصیص اعتبارات ملی و استانی و همچنین حمایت و مشارکت دستگاه‌هایی مانند شهرداری مهریز و دهیاری‌های روستا‌های هدف گردشگری، ۱۲ طرح شاخص در حوزه مرمت و احیای بنا‌های تاریخی شهرستان به اجرا درآمده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهریز ادامه داد: مرمت برخی از بنا‌های مهم همچون قلعه تاریخی روستای ارنان از جمله اقدامات در دست اجراست و تلاش می‌شود در قالب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تعداد دیگری از بنا‌های تاریخی شهرستان نیز احیا شوند.

قانعی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های گردشگرپذیری این شهرستان و برخورداری از روستا‌های هدف گردشگری، در سال جاری تأمین زیرساخت‌ها و توسعه طرح های گردشگری نیز در دستور کار قرار گرفته است.