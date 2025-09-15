تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین دیدار تدارکاتی و دوستانه هم موفق به شکست تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر ایران شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال زنان آسیای مرکزی (کاوا) و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی دو رویداد پیش روی تیم ملی والیبال زنان ایران در سال ۱۴۰۴ است.

همچنین تیم زیر ۱۸ سال دختر ایران در چهارمین دوره بازی‌های المپیک آسیایی نوجوانان در کشور بحرین شرکت خواهد کرد.

دو تیم در سه دیدار تدارکاتی و دوستانه در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون والیبال به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا خود را برای حضور در مسابقات پیش رو آماده کنند.

نخستین بازی دوستانه دو تیم روز شنبه ۲۲ شهریور برگزار شد و تیم ملی بزرگسالان سه بر یک به پیروزی رسید و امروز (دوشنبه ۲۴ شهریور) دومین تدارکاتی دو تیم در سالن فدراسیون برگزار شد و که باز هم بزرگسالان ملی‌پوش به پیروزی رسیدند.

تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر در این مسابقه در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کرد تا تجربه بازی در شرایط سخت و حریف قدرتمند را تجربه کند. در ادامه دو تیم یک ست دیگر بازی کردند که نتیجه ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۰ سه سود ملی پوشان بزرگسال شد.

تیم والیبال زنان با ترکیب شبنم علیخانی، شقایق حسن خانی، فاطمه خلیلی، زهرا کریمی، زهرا صالحی، آیتک سلامت و کیمیا کیانی (لیبرو) این دیدار را شروع کرد.

در آنسوی میدان نیز معصومه قدمی، یلدا جعفری، ستایش حسینی، هستی واحدی، یسنا آهنکوب، مبنیا کریمی و نگار عباسی (لیبرو) در ترکیب تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر ایران، این مسابقه را شروع کردند.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، هدایت تیم‌های ملی بانوان کشورمان بر عهده لی دو هی است.

ورود تماشاگران و علاقمندان زن والیبال برای تماشای این بازی‌ها آزاد است و آخرین دیدار تدارکاتی و دوستانه تیم‌های ملی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال زنان ساعت ۱۵ تا ۱۸ فردا (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) برگزار می‌شود.