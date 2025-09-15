به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در راستای شروع فعالیت مجریان منتخب پروژه تنوع بخشی به معیشت سازگار با منابع تالابی در روستا‌های پایلوت، بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، مرحله نخست ظرفیت سازی و توان افزایی کارشناسان فعال این پروژه در ارومیه برگزار شد.

امید بنابی گفت: با توجه به طی شدن روند انتخاب مجریان پروژه تنوع بخشی به معیشت سازگار با منابع تالابی و آغاز اقدامات میدانی مجریان در روستا‌های پایلوت؛ در طول این کارگاه یک روزه، مفاهیم مرتبط با نحوه فعالیت و ورود به جامعه محلی، شناسایی پتانسیل‌های موجود و نحوه شبکه سازی آن در راستای حفاظت از منابع تالابی برای کارشناسان شرکت‌های مجری مورد آموزش قرار گرفت.

بنابی اظهار کرد: طرح تنوع بخشی به معیشت با هدف راه اندازی و گسترش مشاغل سبز و مکمل در راستای کاهش فشار بر منابع زیست محیطی و افزایش سازگاری و تاب آوری معیشت جوامع محلی، با همکاری دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و حمایت مالی برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در ۱۲ روستای حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن در شهرستان‌های ارومیه، نقده، مهاباد، میاندوآب و اشنویه در حال انجام می‌باشد.