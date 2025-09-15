به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر آهن جان با اشاره به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس و برنامه‌های استقبال از مهر، گفت: اجرای نقاشی‌های دیواری با موضوعات شاد، آموزشی و فرهنگی، با هدف ایجاد نشاط بصری و تقویت هویت شهری در محیط‌های آموزشی آغاز شده است.

وی افزود: این اقدام در راستای زیباسازی محیط شهری، افزایش انگیزه دانش‌آموزان و ایجاد فضایی پرنشاط برای آغاز سال تحصیلی جدید صورت می‌گیرد و امیدواریم با همکاری مجموعه مدیریت شهری و همراهی مدارس، شاهد ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی باشیم.

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز تأکید کرد: این پروژه بخشی از برنامه‌های ویژه سازمان در آستانه مهرماه است که علاوه بر نقاشی دیواری مدارس، اجرای المان‌های موقت مناسبتی در سطح شهر را نیز دربر می‌گیرد.