تیم والیبال نوجوانان اصفهان (اصبهان) با عملکردی درخشان در مسابقات قهرمانی کشور نائب قهرمان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تیم والیبال نوجوانان اصفهان (اصبهان) در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی کشور با تیمهای ارومیه، تهران، کرمان، قم، چهارمحال و بختیاری و زنجان رقابت کرد و با پیروزی در تمامی مسابقات و کسب حداکثر امتیاز، به مرحله حذفی راه یافت.
در مرحله یکچهارم نهایی، اصفهان با پیروزی برابر تیم قدرتمند تهران به جمع چهار تیم برتر کشور صعود کرد.
سپس در دیداری حساس و نفسگیر مقابل تیم میزبان که پیشتر موفق به شکست ۳ بر صفر تیم تهران شده بود، به برتری دست یافت و فینالیست شد.
در دیدار نهایی، با وجود خستگی شدید و بیماری ویروسی بازیکنان و کادرفنی که ناشی از شرایط پرتردد در مسابقات مشهد بود، اصفهان مقابل ترکیبی از چند تیم از جمله رازین پلیمر و سایپا با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد و به مقام نایبقهرمانی بسنده کرد.