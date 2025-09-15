به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بایزید حسن پور مدیرجهادکشاورزی شهرستان مهاباد نشست اعضای شورای توسعه کشاورزی این شهرستان با اشاره به برداشت ۱۴۰ هزارتن چغند قند امسال در این شهرستان گفت: سطح زیر کشت چغندرقند در شهرستان مهاباد در سال جاری دو هزار و ۲۰۰ هکتار بوده که متوسط تولید بین ۶۰ تا ۶۵ تن در هکتار است، به همین خاطر پیش بینی می‌شود حدود ۱۴۰ هزار تن چغندر در سالجاری برداشت شود.

مدیرکارخانه قند مهاباد هم با اشاره به اینکه کارخانه قند مهاباد از اول فصل پاییز، چغندرقندکشاورزان را تحویل می‌گیرد، گفت: اولویت ما با کشاورزانی است که طرف قرارداد کاخانه هستند و در مرحله بعد محصول چغندرکاران غیر طرف قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.

قادر پدرام افزود: بهای چغندر قند به صورت ماهیانه ۵۰ درصد پرداخت خواهد شد و کرایه کامیون‌ها به روز خواهد بود و جایزه امسال هم دو کیلو شکر و ۲۰ کیلو تفاله برای چغندرکاران تعیین شده است.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست بر حمایت از حوزه کشاورزی و تولیدات روستائیان و کشاورزان تأکید کرد.

بررسی مشکلات تسهیلات بانکی درحوزه مکانیزاسیون، دامداری، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مطالبات زنبورداران، تعادل بخشی به قیمت مرغ، افزایش قیمت نهاده‌ها و لزوم تعیین مکان برای توزیع کود‌های شیمیایی در شهر خلیفان از دیگر موضوع‌های مطرح شده در نشست شورای توسعه کشاورزی شهرستان مهاباد بود.