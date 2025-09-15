پخش زنده
امروز: -
نشست کمیته علمی همایش بین المللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه یکی از پیش نشستهای همایش بین المللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنهای است که قرار است چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در تهران برگزار شود.
دبیر همایش با اشاره به سرفصلهای قانون اساسی درباره حقوق مردم گفت: در پیش نشستها از ظرفیت حوزویان و دانشگاهیان استفاده میشود تا راهکارهایی برای تبیین حقوق ملت و تسری آن در بخشهای مختلف کشور صورت گیرد.
آقای فارسیان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال نیز بیش از پنجاه نشست تخصصی مختلف در دانشگاهها و حوزهها برگزار شده است تا نظرات مختلف استخراج شود که البته ۴۰۰ استاد دانشگاه از ایران و خارج کشور در این باره نظرات مختلف ارائه کردند.
وی تصریح کرد: نتایج این همایش به پنج زبان انگلیسی، عربی، اسپانیولی، ایتالیایی و فرانسوی چاپ خواهد شد تا در نقاط مختلف با چارچوب نظام جمهوری اسلامی درباره نگاه به حقوق مردم آشنا شوند.