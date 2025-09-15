پخش زنده
دوره آموزشی جستوجو و نجات در آوار با حضور آتش نشانانی از شهرهای رشت، کرج، قزوین، همدان و اراک امروز و فردا در رشت در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: اردوی آموزشی جستوجو و نجات در آوار ، به میزبانی این سازمان آتشنشانی رشت و با حضور گروههای آتشنشانی از شهرهای رشت، کرج، قزوین، همدان و اراک امروز و فردا ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۲ روز در چاف و چمخاله لنگرود برگزار میشود.
حبیب موحدی افزود: این دوره با هدف ارتقاء هماهنگی و توان عملیاتی نیروهای امدادی برگزار میشود و بخشی از سلسله اردوهای مشترک امداد و نجات آتشنشانیهای سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه در این دوره، شرکتکنندگان به تبادل دانش و تمرین مهارتهای کلیدی در خصوص آواربرداری در حوادث میپردازند، اضافه کرد: با برگزاری این دورههای آموزشی، آمادگی نیروهای امدادی برای مقابله با حوادث پیچیده و بحرانهای ملی افزایش مییابد.
معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی رشت گفت: این رویداد آموزشی که با نزدیک شدن به روز ۷ مهر، روز آتش نشان برگزار شده، نشان دهنده تعهد آتش نشانان برای افزایش آمادگی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.