در نشست مشترک پلیس راهور و شهرداری تهران در طرح استقبال از مهر، آخرین تمهیدات ترافیکی و شهری برای سهولت در رفت و آمد هموطنان بررسی شد..
به گزارش خبرگزای صدا وسیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور ، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تمهیدات نیمه اول مهرماه از تشکیل جلسه ستاد استقبال از مهر به صورت ستادی در حوزه مشترک حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پلیس و سایر نهادها و ارگانهای مرتبط که در این حوزه برگزار میشود، خبر داد.
سردار موسوی پور گفت: به جهت اینکه اجرای بهتری در روز اول مهر ماه در کف خیابان داشته باشیم؛ جلسهای با حضور روسای مناطق پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد که بتوانیم آخرین هماهنگیها را انجام دهیم و انشاءالله دو روز اول مهر اجرای خیلی خوبی داشته و همچنین خدمات بهتر و شایسته در خور هموطنان عزیز ارائه دهیم.