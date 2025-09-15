مسابقات قهرمانی شطرنج کشور جشنواره رده‌های سنی پسران ۱۲ و ۱۸ سال به مناسبت هفته دفاع مقدس در قم در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات قهرمانی شطرنج کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز قم از دیروز در مجموعه ورزشی پیامبر اعظم آغاز به کار کرده است.

رئیس هیئت شطرنج قم با اشاره به اینکه بیش از ۱۶۰ ورزشکار از ۳۰ استان کشور در این مسابقات حضور دارند گفت: این مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی انجام می‌شود.

سمانه سلیمانی افزود: اختتامیه این دوره از مسابقات شطرنج قهرمانی کشور بیست و نهم شهریور ماه برگزار می‌شود.