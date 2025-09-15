ثبت جهانی دره خرمآباد نقطه عطفی برای توسعه فرهنگی و اقتصادی لرستان
استاندار لرستان از تشکیل شورای عالی جهانی شدن برای بهرهگیری از فرصتهای ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سید سعید شاهرخی با اشاره به ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد گفت:این رویداد ارزشمند، مهر تأییدی بر اصالت، قدمت، تاریخ و تمدن لرستان و شهر خرمآباد است. ما بلافاصله پس از این موفقیت بزرگ، برنامهریزی جدی برای بهرهمندی از مزایای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن را آغاز کردهایم.
وی افزود: در نشست امروز با هماندیشی و بهرهگیری از خروجی شوراهای مشورتی استان، به این جمعبندی رسیدیم که برای عبور از مرحله ثبت جهانی به سمت دستیابی به استانداردهای یک منطقه جهانی، نیازمند ساختار منسجم هستیم،به همین منظور "شورای عالی جهانی شدن" استان را تشکیل دادیم که متشکل از نخبگان، فرهیختگان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط خواهد بود و محوریت این شورا بر عهده مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان است.
استاندار لرستان با بیان اینکه این شورا ظرفیتهای علمی و اجرایی استان را پای کار خواهد آورد، تأکید کرد:این تحول در چند حوزه دنبال خواهد شد،از جمله کالبد شهری و زیرساختهای لازم، ابعاد فرهنگی و اجتماعی و همچنین طراحی یک پیوست اقتصادی. یقین داریم این رویداد علاوه بر آثار فرهنگی و اجتماعی، در حوزه اقتصاد نیز منشأ تحولات اساسی خواهد شد.
شاهرخی در پایان تصریح کرد: امروز میتوانیم با صراحت بگوییم که یکی از محورهای اصلی توسعه لرستان، گردشگری و حوزههای فرهنگی است. تشکیل شورای عالی جهانی شدن با همین هدف دنبال میشود و امیدواریم بتوانیم با انسجام و همگرایی، لرستان را در مسیر تحولات بنیادین قرار دهیم.