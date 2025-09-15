پخش زنده
در گرامیداشت روز مردمشناسی از اشخاص حقیقی و فعالان حوزه میراث ناملموس آذربایجان غربی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی صفری در مراسم تجلیل از اشخاص حقیقی و فعالان حوزه میراث ناملموس آذربایجان غربی که بهمناسبت گرامیداشت روز مردمشناسی برگزار شد، اظهار کرد: در سطح استان یکهزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و شاید همین تعداد اثر ثبت ملی نشده نیز در استان وجود داشته باشد که قناتهای قوشچی مجموعه تفرجگاهی خدرآباد میرآباد از جمله همان آثار ثبت ملی نشده هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: متاسفانه روند ثبت آثار در استان رضایتبخش نبود و برای افرایش تعداد آثار ثبتی نیاز است که هر ساله حدود پنج تا ۱۰ اثر میراث ملموس یا ناملموس به تفکیک هر شهر شناسایی و به ثبت ملی برسد.
او با بیان اینکه در حال حاضر یکی از اولویتهای این ادارهکل ثبت ملی رویدادهای گردشگری است، ادامه داد: در این راستا تاکنون روند ثبت ملی جشنواره بادام قوشچی و انگور سردشت در مراحل پایانی قرار داشته و بهزودی به ثبت خواهند رسید.
صفری تصریح کرد: در حال حاضر حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی به اولویت مسئولانی استان افزوده شده است و افزایش ۱۰ برابری تخصیص اعتبارات ادارهکل، سپردن مسئولیت کارگروه گردشگری و خدمات همایش بینالمللی سرمایهگذاری اینوا با تهیه ۲۴۲ فرصت سرمایهگذاری به این ادارهکل و اشاره به اهمیت توجه گردشگری در اغلب سخنرانیهای استاندار نشان از توجه ویژه استاندار و سایر مسئولان آذربایجان غربی به این حوزه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با قدردانی از همکاری فعالان حوزه میراث ناملموس در ثبت ملی آثار بیان کرد: افرادی مانند عبدالکریم سروش، در حوزه موسیقی میتوانند اقوام کمک حال ما باشد و افرادی مانند اسماعیل اطمینان با تولید ۵۰ نوع محصول سیب در استان نقش مهمی در برندسازی این محصولات داشته باشد.
او با تشکر رامین عیوض نژاد، شهردار قوشچی و سایر مسئولان این شهر برای توسعه و جذب گردشگر گفت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در سطح شهر انجام دادهاند که کشت بادام در سطح شهر و راهاندازی بازارچه جمعهبازار در ورودی شهر از جمله این اقدامات هستند.
او عنوان کرد: اگر چندین واحد اقامتی در قوشچی ایجاد شود با تبلیغات در زمان برگزاری جشنواره میتوان گردشگران از سایر استانهای کشور جذب کرد.
در پایان این مراسم از عبدالکریم سروش، اسماعیل اطمینان، معصومه امیرزاده کبری اصغری و رامین عیوضنژاد بهعنوان فعالان حوز میراث ناملموس در آذربایجان غربی قدردانی کرد.