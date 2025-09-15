به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی گفت: شهرستان مهاباد با ۵۲۲ موقوفه جزو چهار شهر برتر در حوزه موقوفات است و حدود دو هزار و ۴۵۵ رقبه در مهاباد فعالیت دارد که از لحاظ درآمدی در شش ماهه نخست پارسال چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد داشته است، اما امسال با همت خیرین و نوعدوستان این آمار در شش ماهه نخست به هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است که این آمار از میانگین کشوری بالاتر است.

حجت الاسلام ناصرجوانبخت افزود: استان آذربایجان‌غربی دارای حدود ۴۷ هزار رقبه است که از این تعداد هفت هزار رقبه متولی دارد.

حجت الاسلام جوانبخت اظهارکرد: چهارهزار و ۲۰۰ مسجد موقوفه انتفاعی است، ۳۶ هزار رقبه در سطح استان منفعتی است و از محل درآمد آنها به مردم خدمات ارائه می‌شود.