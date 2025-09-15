۴ ورزشکار برتر رده های سنی در مسابقات اسکواش دختران قهرمانی کشور، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های اسکواش دختران قهرمانی کشور در تبریز پیگیری شد و برترین‌های هر رده سنی به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

بر این اساس، در رده سنی کمتر از ۱۵ سال؛ باران روحانی از یزد، سانای اسدی از تبریز، عسل سادات سکوت از تهران و تیانا تورانی از فارس با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در مسابقات نیمه نهایی را کسب کردند.

در رده سنی کمتر از ۱۷ سال؛ پرنیان نجفی از اصفهان، فاطیماه قانعی از اراک، عسل محمدی از اراک و شاینا امیری از تهران با شکست رقیبان خود به جمع چهار نفر برتر این رده سنی پیوستند.

در رده سنی کمتر از ۱۹ سال نیز پارمین نکوپایان از تهران، آیلین بابائی از یزد، باران محمدپور از تهران و ثمین حسن پور از فارس با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در نیمه نهایی را کسب کردند.