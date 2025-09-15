پخش زنده
اعزام هشت کاروان عمره مفرده خراسان رضوی از دوم مهرماه آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر حج و زیارت خراسان رضوی گفت: اعزام کاروانهای عمره مفرده استان با ظرفیت هزار و ۲۵ زائر تا ۲۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی شجاع افزود: از این تعداد، یک کاروان با ظرفیت ۱۳۵ نفر به اهل سنت و هفت کاروان با ظرفیت ۸۹۰ نفر به شیعیان اختصاص دارد.
وی گفت: نخستین مرحله ثبتنام گروههای متقاضی اعزام به حج عمره امسال از هفدهم شهریور ماه در استان آغاز شده است که دارندگان اسناد ودیعه گذاری اولویت ۱ تا ۴۰۰ طبق اطلاعیههای زمانبندی شده با مراجعه به سامانه حج و زیارت برای ثبتنام خود اقدام داشتند.
مدیر حج و زیارت خراسان رضوی گفت: متقاضیان بایددر صورت همراهی خانواده و بستگان گروههای نهایت سه نفره تشکیل گروه دهند، زیرا سقف پرداخت بانک مرکزی ۲ میلیارد ریال است و سپس کاروان مورد نظر خود را انتخاب و وجه را به صورت برخط واریز کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی شجاع افزود: متقاضیان برای ثبت نام باید به کارگزار (دفتر خدمات زیارتی) برای تحویل مدارک شامل گذرنامه داری اعتبار هفت ماه از تاریخ پرواز، سند عمره مراجعه و سفر خود را قطعی کنند.