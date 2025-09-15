پخش زنده
انتشار فراخوانهای بیست و دومین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) از اوایل مهر آغاز میشود، این جشنواره با رویکردی نوین و با شعار «ایران امام رضا (ع)» برگزار خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بیست و دومین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام با عنوان (ایران امام رضا علیه السلام) در عرصه ملی و بین المللی با ۳۱ جشنواره فرهنگی و هنری و در ۳۱ استان برگزار خواهد شد.
فرشید فلاح لاله زاری اعلام کرد: با وجود اینکه در سالهای گذشته برخی از بخشهای جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) ادغام شد، اما امسال همه استانهای کشور میزبان یک جشنواره مستقل خواهند بود.
وی با اشاره به بخش ادبی جشنوارهها افزود: بطور مثال امسال کرمان میزبان سیامین جشنواره بینالمللی شعر رضوی، خوزستان میزبان پانزدهمین جشنواره بینالمللی شعر عربی، آذربایجان غربی میزبان نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر ترکی، بوشهر میزبان پانزدهمین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان و همدان میزبان شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان خواهند بود.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) گفت: همچنین شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی در لرستان، چهارمین جشنواره دوسالانه داستاننویسی آستان مهر در زنجان و شانزدهمین جشنواره سفرنامه و خاطرهنویسی رضوی در ایلام برگزار خواهند شد.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام ادامه داد: امسال هم جشنواره چند سرفصل اصلی شامل؛ بخش شعر و ادبیات، ادبیات کودک نوجوان، هنرهای تجسمی، آواها و نواهای رضوی، هنرهای نمایشی، بخش روستایی و عشایری، بخش پژوهشی، بخش فضای مجازی و بخش فیلم، دارد و سلیقههای مختلف فرهنگی و هنری در آن مشارکت دارند.
فلاح لاله زاری درباره نحوه انتخاب استانها توضیح داد: علاقهمندی و ظرفیت فعالان فرهنگی استانها در تعیین موضوع جشنوارهها نقش دارد و هر چند سال یکبار با جابهجایی عناوین جشنوارهها، عدالت فرهنگی و خلاقیت بیشتری محقق میشود.
وی با اشاره به دستاوردهای این جشنوارهها گفت: همه جشنوارهها منجر به تولید آثار مکتوب شدهاند. برای نمونه، جشنوارههای داستاننویسی در ادوار گذشته به انتشار کتاب انجامیده و این امر موجب رونق جدی ادبیات داستانی در استانهایی همچون سمنان شده است.
مدیر عامل بنیاد امام رضا درباره منابع مالی جشنوارهها تصریح کرد: بنیاد امام رضا (ع) حدود یکسوم هزینههای هر جشنواره را تأمین میکند و باقی هزینهها با حمایت خیران و نهادهای استانی پرداخت میشود.
فلاح لالهزاری تأکید کرد: یکی از سیاستهای بنیاد، پرهیز از ریختوپاش و صرفهجویی در هزینههاست. بهعنوان مثال، در بخش تئاتر برای کاهش هزینههای اسکان و پذیرایی، اجراها در استانها برگزار میشود و داوران برای ارزیابی آثار به محل اعزام میشوند.
وی اضافه کرد: همه جشنوارهها سامانه و فراخوان اختصاصی دارند و در نهایت برگزیدگان در دهه کرامت و همزمان با میلاد امام رضا (ع) در مشهد مقدس تجلیل خواهند شد.