به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست مشترکی با حضور مجتبی نجفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، کمال حسین‌پور نماینده مردم شریف شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار به منظور بررسی طرحهای آب و فاضلاب این شهرستان در محل تصفیه‌خانه آب سردشت برگزار شد.

در این نشست، مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت گزارشی از وضعیت پروژه‌های فعال شهرستان ارائه داد و به تشریح روند اجرای طرح‌هایی همچون احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی شهر ربط و خط انتقال آن، خط انتقال آب از تصفیه‌خانه سردشت به شهر نلاس و همچنین مشکلات مربوط به پروژه خط انتقال محور روستا‌های باسک و کولسه پرداخت. وی ضمن تأکید بر اهمیت این پروژه‌ها، دستور رفع مشکلات موجود و تسریع در روند اجرای آنها را صادر کرد.

همچنین کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده توسط شرکت آب و فاضلاب استان، خواستار شتاب‌بخشی هرچه بیشتر در تکمیل پروژه‌های آبرسانی شهرستان شد و بر ضرورت رفع کمبود‌ها و ارتقای زیرساخت‌ها تأکید کرد.