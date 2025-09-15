پخش زنده
امروز: -
بمناسبت گرامیداشت هفته وحدت، جشن وحدت و همدلی در پیرانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم معنوی برتقویت وحدت و انسجام جامعه اسلامی برای مقابله با توطئههای دشمنان تأکید شد.
ماموستا هاشم آبادی، امام جمعه پیرانشهر در این مراسم ضمن تبریک میلاد نبی مکرم اسلام (ص) گفت: در عصر حاضر تنها راه مقابله با دشمنان اسلام اتحاد مسلمانان و جهان اسلام است.
در این مراسم همچنین بر ضرورت وحدت و انسجام جامعه اسلامی به عنوان راهکار اصلی مقابله با توطئههای دشمنان و احیای تمدن اسلامی تأکید شد.
دف نوازی، مولودی خوانی و اجرای سرود از دیگر برنامههای این مراسم بود.