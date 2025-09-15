به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مجتبی نجفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان از روند احداث خط انتقال آب شهر نلاس از تصفیه‌خانه آب سردشت بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت در جریان این بازدید ضمن بررسی مراحل اجرای طرح و تصمیم گیری در خصوص مشکلات طرح و دستور تسریع در اتمام و بهره برداری، بر اهمیت این طرح در تأمین پایدار آب شرب شهر نلاس تأکید نمود و گفت: احداث این خط انتقال با هدف تقویت شبکه و رفع مشکلات کمبود و افت فشار و تامین آب پایدار در حال اجرا است.

این طرح شامل اجرای خط انتقال به طول تقریبی ۹ کیلومتر با لوله‌های چدن داکتیل سایز ۲۵۰ میلیمتر است که با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل منابع مربوط به مدیریت تنش آبی تأمین شده است.