رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشستی با سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، ضمن بررسی راهکار‌های تقویت همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور، بر ضرورت گسترش و تعمیق این روابط تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الله ایوبی، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز در دیدار با گریگور هاکوپیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران که در وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به برگزاری صدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در مجموعه تاریخی تخت‌جمشید، این اقدام را «تجربه‌ای ارزشمند و بی‌سابقه» دانست و گفت : این طرح کم‌نظیر نشان‌دهنده عمق روابط فرهنگی میان ایران و ارمنستان است و پیام دوستی، صلح و احترام میان ملت‌های دو کشور را به زیبایی منتقل می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه دیپلماسی فرهنگی، افزود: با توجه به موفقیت این کنسرت، امکان برگزاری برنامه‌های مشابه در نقاط مختلف ایران فراهم است و امیدواریم این مسیر تعامل فرهنگی به‌طور مستمر ادامه یابد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه از پیگیری‌های انجام‌شده برای دعوت از گروه‌های موسیقی ارمنستان برای حضور در جشنواره موسیقی ایران خبر داد.

ایوبیوی گفت : مردم ارمنستان علاقه‌مند به سفر به ایران هستند و با فراهم شدن شرایط سفر زمینی، تعداد گردشگران این کشور می‌تواند افزایش یابد.

گریگور هاکوپیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران نیز ضمن قدردانی از میزبانی گرم ایران، روابط فرهنگی دو کشور را «عمیق و مستحکم» دانست و گفت : برنامه کنسرت فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید ، نمادی از دوستی و همکاری پایدار میان ملت‌های ایران و ارمنستان است. ما آمادگی داریم گروه‌های هنری و ارکستر‌های ارمنستان به ایران سفر و در شهر‌هایی مانند تهران و اصفهان برنامه اجرا کنند.

هاکوپیان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی گسترده ایران افزود: فرصت‌های فرهنگی ایران حتی فراتر از بسیاری از کشور‌های اروپایی است و در نظر داریم برنامه‌های مشترک بیشتری برگزار کنیم. همچنین به زودی سفری به اصفهان و تهران خواهم داشت تا با مسئولان استانی درباره توسعه این همکاری‌ها گفت‌و‌گو کنم.

سفیر ارمنستان با یادآوری بازدید خود از موزه فرش و امکان برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میان دو کشور، گفت: مردم ارمنستان مشتاق سفر به ایران، آشنایی با فرهنگ و بازدید از جاذبه‌های گردشگری شما هستند و امیدواریم شرایط تردد زمینی خودرو هرچه سریع‌تر فراهم شود.