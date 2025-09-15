به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران به رقابت‌های قهرمانی جهان به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان (۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین‌زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، پرویز زیدوند

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

ماساژور: جمال حق‌پناه

پزشک تغذیه: اباذر حبیبی‌نیا

مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی

سرپرست: امید شایگان

چهارشنبه ۲۶ شهریورماه:

ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۲۸ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۹ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۳۰ شهریورماه:

ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی