تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان امروز (دوشنبه) راهی شهر زاگرب کرواسی محل برگزاری این مسابقات شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران به رقابتهای قهرمانی جهان به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدیوفا (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان (۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسینزاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، پرویز زیدوند
مربی بدنساز: بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حقپناه
پزشک تغذیه: اباذر حبیبینیا
مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی
سرپرست: امید شایگان
چهارشنبه ۲۶ شهریورماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
جمعه ۲۸ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
شنبه ۲۹ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
یکشنبه ۳۰ شهریورماه:
ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی