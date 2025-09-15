پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان یزد: نسل امروز باید صحنههای نبرد و معنویت شهدا را به صورت عینی و ملموس درک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار مدیرکل و معاونان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان با بیان اینکه موزههای دفاع مقدس باید از حالت ایستا و سنتی خارج شوند، گفت: با هوش مصنوعی میتوان صحنههای جنگی یا صحنههای معنوی رزمندگان را مجسم کرد تا مردم و به خصوص کسانی که دفاع مقدس را درک نکردهاند، با دیدن آن صحنهها استفاده ببرند.
وی با اشاره به ایجاد اتاقهای تجربه در موزههای همدان و کرمان افزود: در این فضاها کلاسهای کوتاه مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقهای برای بازدیدکنندگان به ویژه دانشآموزان برگزار و در آن فیلمهای کوتاه، وصیتنامههای شهدا و گزارشهای واقعی پخش شود.
امام جمعه یزد تصریح کرد: اینکه بچهها بیایند، بنشینند، یک فیلم کوتاه ببینند، هم چیزی بشنوند، هم گزارش شکل بگیرد، خیلی خوب است. اینها عبرتخانه هستند و مردم باید از شهدا درس بگیرند.
وی اظهار داشت: متأسفانه در فیلمسازیها معمولاً از بازیگران و خوانندههایی استفاده میشود که اصلاً حال و هوای جبهه را نمیدانند و این موضوع باعث میشود اثر به خوبی مورد پذیرش مردم واقع نشود.
ناصری ادامه داد: بهتر است به جای این کار، به رزمندگان باسابقه و ایثارگری که هم اطلاعات دارند و هم چهره متناسب دارند، آموزشهای لازم برای بازیگری داده شود تا آنان بتوانند حق مطلب را ادا کنند.
نماینده ولی فقیه در استان از متولیان فرهنگی و مسئولان مربوطه خواست برای اجرایی کردن این ایدهها اقدام عملی کنند و از ظرفیتهای جدید برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس و انتقال معنویت و ایثارگریهای آن دوران به نسل جوان بهره ببرند.
وی تأکید کرد: اگر این کار نشود، یک کمبود بزرگ است. باید کاری کنیم که مردم هر وقت دلشان خواست، به جایی بروند که حالشان را خوب کند و این فضاها میتواند آن مکانها باشد.