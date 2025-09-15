به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال استان آذربایجان‌غربی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مردم منطقه در مجلس، ائمه جمعه شهرستان‌های شمال استان، جمعی از علمای برجسته، روحانیون اهل تسنن و تشیع و مسئولان استانی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

*** تاکید امام‌جمعه ماکو بر وحدت به‌عنوان یک اصل دینی

امام‌جمعه ماکو در سخنانی با اشاره به آموزه‌ها و سفارشات نبی مکرم اسلام، وحدت را یک اصل محکم دینی خواند و تأکید کرد وحدت از نظر اسلام یک حکم الهی و از مهم‌ترین توصیه‌های پیامبر (ص) است.

سید محمدهاشمی افزود: انسجام و همدلی امروز جامعه برگرفته از رهنمود‌های مقام معظم رهبری است و نقش رهبری در تقویت وحدت امت اسلامی غیرقابل‌انکار است.

*** نقش علما در تقویت امید و آگاهی

نماینده مردم منطقه نیز با اشاره به نقش اثرگذار علما در اتحاد و انسجام اجتماعی گفت: به حول و قوه الهی و با تدابیر رهبری، کاری کردیم که در سطح جهان نمونه باشد؛ پشتوانه این موفقیت، تلاش و حضور فعال روحانیون و علماست که با روشنگری و اقناع‌سازی، امید و آگاهی را میان مردم گسترش دادند.

عمر علیپور افزود: اقدامات و مقاومت ملت ایران در برابر توطئه‌ها و فشار‌های خارجی به‌خصوص دشمنی‌های رژیم صهیونیستی زمینه‌ساز تقویت پیوند‌های ملی و دینی شده است.

*** رسالت علما در تربیت دینی جامعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین میثم فیاضی، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، نیز در همایش وحدت علما ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی روحانیون در تربیت دینی جامعه گفت: ما امروز به‌عنوان طلبه و عالم در این جمع حاضر شده‌ایم تا وظیفه دینی خود را به تبعیت از پیامبر (ص) و ائمه اطهار ادا کنیم و بار تربیت دینی جامعه را بر دوش بگیریم.

وی افزود: در چنین برهه‌ای، وظیفه خطیر ما روشنگری است؛ روشنگری درباره مسائلی که منافع ملت‌ها را به خطر می‌اندازد.

فیاضی همچنین با اشاره به جایگاه رهبری در وحدت ملی اظهار داشت: فخر و شرف ماست که در رأس حکومت مرجعی قرار دارد که مورد قبول و احترام همه دلسوختگان اسلام است.