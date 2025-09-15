به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، صفی اله صفایی در نشست اعضای ستاد برگزاری این همایش گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جایگاه همدان به عنوان مرکز همه ارزش‌های تمدنی کشور این همایش با محوریت نقش همدان و علما دانشمندان و شاعران این خطه در حوزه تمدنی کشور برگزار و در آن تحقیقات علمی در زمینه همدان شناسی ارائه می‌شود.

او تصریح کرد: فراخوان ارسال مقاله به دبیرخانه همایش آغاز شده و همه دانشجویان، استادان، دانش آموزان، معلمان و حوزویان تا ۱۵ آبان فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی «همدان تمدن» مقالات خود را با موضوعات مشخص شده در همایش ارسال کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان و رئیس برگزاری این همایش گفت: مقالات برگزیده این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) و ۳ مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، تاریخ اسلامی و علوم خبری دانشگاه علامه طباطبایی چاپ خواهد شد.